İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2663
  • EURO
    48,4467
  • ALTIN
    4801.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmelerde son aşamaya gelindi! Andre Onana Trabzonspor yolunda
Spor

Görüşmelerde son aşamaya gelindi! Andre Onana Trabzonspor yolunda

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor, kaleci takviyesi için kolları sıvadı. Bordo mavili ekip, Premier Lig takımı Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana için görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. İşte detaylar...

TRT Spor8 Eylül 2025 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Görüşmelerde son aşamaya gelindi! Andre Onana Trabzonspor yolunda
ABONE OL

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor'da, yeni kaleci belli oluyor. Bordo mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İki takımın, geçici transfere ilişkin görüşmelerinde son noktaya gelindi. Kamerunlu file bekçisi, Afrika Dünya Kupası Elemeleri için milli takımının aday kadrosunda yer alıyor.

29 yaşındaki kalecinin, anlaşma olması halinde sağlık kontrolleri için Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Bordo mavililer, geçici transfer için Manchester United'a kiralama ücreti ödemeyecek. Ancak Andre Onana'nın 1 yıllık maaşını Trabzonspor karşılayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kamerunlu kaleci, bu sezon 1 resmi maçta forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.