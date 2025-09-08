Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor'da, yeni kaleci belli oluyor. Bordo mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İki takımın, geçici transfere ilişkin görüşmelerinde son noktaya gelindi. Kamerunlu file bekçisi, Afrika Dünya Kupası Elemeleri için milli takımının aday kadrosunda yer alıyor.
29 yaşındaki kalecinin, anlaşma olması halinde sağlık kontrolleri için Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Bordo mavililer, geçici transfer için Manchester United'a kiralama ücreti ödemeyecek. Ancak Andre Onana'nın 1 yıllık maaşını Trabzonspor karşılayacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kamerunlu kaleci, bu sezon 1 resmi maçta forma giydi.