Fenerbahçe ara transfer için çalışmalarına hız veriyor.

Sarı lacivertlilerde bugün yapılacak transfer toplantısıyla birlikte yol haritası belirlenecek.

Ademola Lookman için Milano'da yapılan ilk toplantı, Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi üzerine yarıda kalmıştı. Toplantının büyük bir kısmı pozitif geçti.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu için bir girişim daha yapmayı planlıyor. Bu transferin yapılacak toplantıda bir kez daha gündeme geleceği öğrenildi.

GOLCÜ İÇİN İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe'nin forvet bölgesinde iki aday var. Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski.

Polonyalı golcünün şartları daha uygun olsa da an itibarıyla Sadettin Saran, camiaya Alexander Sörloth'u hediye etmek istiyor.