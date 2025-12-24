İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Görüşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe Ademola Lookman mesaisinde

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yaptığı toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor24 Aralık 2025 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Görüşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe Ademola Lookman mesaisinde
Fenerbahçe ara transfer için çalışmalarına hız veriyor.

Sarı lacivertlilerde bugün yapılacak transfer toplantısıyla birlikte yol haritası belirlenecek.

Ademola Lookman için Milano'da yapılan ilk toplantı, Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi üzerine yarıda kalmıştı. Toplantının büyük bir kısmı pozitif geçti.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu için bir girişim daha yapmayı planlıyor. Bu transferin yapılacak toplantıda bir kez daha gündeme geleceği öğrenildi.

GOLCÜ İÇİN İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe'nin forvet bölgesinde iki aday var. Alexander Sörloth ve Robert Lewandowski.

Polonyalı golcünün şartları daha uygun olsa da an itibarıyla Sadettin Saran, camiaya Alexander Sörloth'u hediye etmek istiyor.

