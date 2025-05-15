Gostivar'dan Alper Potuk açıklaması

Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele eden Gostivar Futbol Kulübü, 27 Nisan 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada sahadan çekilmesinin ardından kamuoyunda oluşan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"HENÜZ BİR KARAR YOK"

Kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Alper Potuk ve kulüp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, henüz kesinleşmemiş kararların yanlı ve taraflı şekilde kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Gostivar FK, Makedonya Futbol Federasyonu'ndan resmi kararların henüz kendilerine iletilmediğini, kararlar ulaşır ulaşmaz gerekli hukuki itirazların yapılacağını bildirdi.

Sürecin uluslararası futbol mercilerine taşınmasının da gündemde olduğu kaydedildi. Kulüp ayrıca sahadan ve ligden çekilme kararının gerekçelerinin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gostivar'ın Rabotnicki ile karşılaştığı maçta Alper Potuk, takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı vermişti.