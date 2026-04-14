  • Gout'tan tarihi derece! 20 yaş altı dünya rekorunu kırdı
Spor

Gout'tan tarihi derece! 20 yaş altı dünya rekorunu kırdı

Avustralyalı atlet Gout, 200 metreyi 19.67 saniyede koşarak 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Genç sporcu, bu derecesiyle Usain Bolt'un 2004'teki rekorunu geride bıraktı.

AA14 Nisan 2026 Salı 01:17
Gout'tan tarihi derece! 20 yaş altı dünya rekorunu kırdı
Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Gout, Avustralya'nın Sydney kentindeki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak tarihe geçti.

18 yaşındaki atlet, bu derecesiyle Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

Gout "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu." ifadelerini kullandı.

  • gout gout
  • atlet
  • dünya rekoru

