Gözaltına alınmıştı! Göztepe yöneticisine verilen ceza belli oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada, deplasman tribününe giremeyen takımının taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geri dönerken Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan tarafından düşürüldü. Akreditasyon kartı sahibi Özkan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Özkan'a ev hapsi verildi.