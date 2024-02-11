Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de durumu en merak edilen isimlerden birisi olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği yavaştan belli olmaya başladı.

GÖZE GİRMEYİ BAŞARDI

Kupadaki Gaziantep FK maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Mert Hakan Yandaş, yeniden göze girmeyi başardı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, takımda kalmak için canla başla çalışıyor.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın ve Ali Koç'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme uzatılabilir.

Tecrübeli oyuncunun takımdaki durumu sarı-lacivertli camiada tartışma konusu olmuştu.

Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada gördüğü kırmızı kart gündeme oturmuştu.

GEÇER NOT ALDI

Mert Hakan'ın bu olayın ardından teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim tarafından uyarıldığı aktarılmıştı. Bu uyarıyı dikkate alan oyuncu son maçlarda süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla geçer not aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.