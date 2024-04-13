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Spor

Gözler Ferdi Kadıoğlu'nda: Pamuklara sarın

Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'yi yedeklenen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu mevkiisinde tek kaldı. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak oyuncuyu hakkında yorumlar yaptı.

Sabah13 Nisan 2024 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Gözler Ferdi Kadıoğlu'nda: Pamuklara sarın
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda sol beke devşirilen ve zaman zaman Hollandalı yıldızla yedeklenen milli futbolcu, mevkiisinde tek kaldı.

Yaşanan gelişmelerden sonra sosyal medyada, "Allah Ferdi'ye sakatlık vermesin.", "Ferdi'yi pamuklara sarıp sarmalamamız gerek", "Eğer Ferdi'ye de bir şey olursa bu takımın vah haline" şeklinde yorumlar yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki Ferdi, bu sezon 43 resmi maça çıktı. 3574 dakika sahada kalırken 3 gol-4 asistle takıma katkı verdi.

4 MAÇTA OYNAMADI

Milli futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 3 karşılaşmayı kaçırırken, bir müsabakaya da dinlendirildiği için çıkmadı.

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