Gözler Ferdi Kadıoğlu'nda: Pamuklara sarın

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda sol beke devşirilen ve zaman zaman Hollandalı yıldızla yedeklenen milli futbolcu, mevkiisinde tek kaldı.

Yaşanan gelişmelerden sonra sosyal medyada, "Allah Ferdi'ye sakatlık vermesin.", "Ferdi'yi pamuklara sarıp sarmalamamız gerek", "Eğer Ferdi'ye de bir şey olursa bu takımın vah haline" şeklinde yorumlar yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki Ferdi, bu sezon 43 resmi maça çıktı. 3574 dakika sahada kalırken 3 gol-4 asistle takıma katkı verdi.

4 MAÇTA OYNAMADI

Milli futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 3 karşılaşmayı kaçırırken, bir müsabakaya da dinlendirildiği için çıkmadı.