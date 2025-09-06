İSTANBUL 25°C / 20°C
  • Gözler finale çevrildi! İşte Filenin Sultanları'nın rakibi
Spor

Gözler finale çevrildi! İşte Filenin Sultanları'nın rakibi

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi de belli oldu.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi de belli oldu.

Organizasyonda yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükselen taraf oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.

