Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.

Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak.

Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu.

Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ EN-NESYRİ

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Süper Lig'deki 13 müsabakanın tamamında forma giyen En-Nesyri, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu oyuncuyu altışar golü olan Anderson Talisca ile Marco Asensio izledi. Archie Brown ile Dorgeles Nene ikişer, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Sebastian Szymanski ile Nelson Semedo ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.



GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ ICARDİ

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.

Uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli santrfor, ligde 12 müsabakada attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Icardi'yi 4 golle Barış Alper Yılmaz, üçer golle Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı izledi.

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ikişer, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ile Lucas Torreira, birer golle takımlarına katkı verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin bir golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.