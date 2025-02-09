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Spor

Gözler TFF'ye çevrildi! Ceza ne olacak?

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçtan çekildi. Geçen sezon İstanbulspor-Trabzonspor maçında da aynı olay yaşanmıştı. Adana Demirspor ile ilgili kararı TFF verecek.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Gözler TFF'ye çevrildi! Ceza ne olacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

İSTANBULSPOR DA SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

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