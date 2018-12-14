Göztepe: 0 Bursaspor: 0
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 16. hafta ilk maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 16. hafta ilk maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
İzmir Bornova Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde Göztepe 19 puana, Bursaspor da 20 puana yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.