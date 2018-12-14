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Göztepe: 0 Bursaspor: 0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 16. hafta ilk maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 16. hafta ilk maçında Göztepe sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir Bornova Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde Göztepe 19 puana, Bursaspor da 20 puana yükseldi.

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