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Spor

Göztepe, 101. yaşını kutladı

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yılını İzmir'de düzenlenen etkinliklerle kutladı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Göztepe, 101. yaşını kutladı
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Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını kutladı.

Kulübün 101. yılı dolayısıyla gün içinde kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

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