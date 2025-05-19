Göztepe 12 maçta kalesine gole kapatamadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk devresinde gösterdiği performansla adından söz ettirse de ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçti. Skor üretme konusunda zorluk yaşamayan İzmir ekibi, savunma anlamında ise iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında filesinde 6 gol gören Göztepe'de taraftarlar yoğun eleştirilerde bulundu.

Göztepe, son olarak kalesini Şubat 2025'te Bodrum FK ile oynanan maçta gole kapatmayı başardı.

MATEUSZ LİS İLE YOLLAR AYRILABİLİR, ARDA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Bu sezon Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, zaman zaman etkili performanslara imza atsa da son dönemde büyük bir düşüşe geçti. Durum böyle olunca Stanimir Stoilov, kaleyi Arda Özçimen'e teslim etti. Genç kaleci de Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak kadroda bulunan Polonyalı kaleciyle sezonun tamamlanmasıyla birlikte yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Arda'nın kulüpteki durumu ise netlik kazanmadı.