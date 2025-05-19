İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8122
  • EURO
    43,6967
  • ALTIN
    4038.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe 12 maçta kalesine gole kapatamadı
Spor

Göztepe 12 maçta kalesine gole kapatamadı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

IHA19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Göztepe 12 maçta kalesine gole kapatamadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk devresinde gösterdiği performansla adından söz ettirse de ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçti. Skor üretme konusunda zorluk yaşamayan İzmir ekibi, savunma anlamında ise iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında filesinde 6 gol gören Göztepe'de taraftarlar yoğun eleştirilerde bulundu.

Göztepe, son olarak kalesini Şubat 2025'te Bodrum FK ile oynanan maçta gole kapatmayı başardı.

MATEUSZ LİS İLE YOLLAR AYRILABİLİR, ARDA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Bu sezon Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, zaman zaman etkili performanslara imza atsa da son dönemde büyük bir düşüşe geçti. Durum böyle olunca Stanimir Stoilov, kaleyi Arda Özçimen'e teslim etti. Genç kaleci de Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak kadroda bulunan Polonyalı kaleciyle sezonun tamamlanmasıyla birlikte yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Arda'nın kulüpteki durumu ise netlik kazanmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.