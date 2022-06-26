Göztepe 13-14 transfer yapacak

Spor Toto 1. Lig'e 5 yıl sonra düşen, İngiltere kuruluşlu Sports Republic'e futbol şubesinin devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmayıp kadrosu büyük ölçüde dağılan Göztepe, yeni sezon öncesi yarın toplanacak. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılılar, 2 günlük sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak. Urla'daki çalışmalarını 8 Temmuz'da tamamlayacak Göz-Göz, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da kamp yapacak.

Geçen sezon Süper Lig'deki kadrosundan Ndiaye, Obinna, Tannane, Di Santo, Piric, Soner, Murat Paluli, Kahraman, Burekovic, Moubandje, Wilker ve Jahovic ile yollarını ayıran, Halil ve kadro dışı olan İrfan Can'ın satılmayı beklediği Göztepe, altyapı takviyeli takımla sahaya inecek. Sözleşmesi süren yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'le de yollarını ayırması beklenen Göztepe'de Lourency ilk etap çalışmalarına çağrılmadı. Baku, Urla'daki antrenmanlara davet edilirken, Arslanagic kulüp arıyor. Teknik direktörlük görevi için Turgay Altay ile yarın anlaşması öngörülen Göztepe'nin en az 13-14 transfer yapması bekleniyor.