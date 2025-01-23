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Spor

Göztepe, 20 yaşındaki Emersonn'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Emersonn'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Göztepe, 20 yaşındaki Emersonn'u kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Emersonn transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5 art 1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemizin yeni üyesi Emersonn Correia da Silva'ya kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Emersonn Correia da Silva transferiyle ilgili, "Emersonn'u bonservisiyle kadromuza katmayı başardığımız için çok mutluyuz. Çok genç, yüksek potansiyele sahip ve gelişime açık bir oyuncu.

Önümüzdeki dönemde oyun tarzımıza ve Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un çalışma metoduna uyum sağlayacağına ve çok yakında taraftarlarımızı gururlandıracak, mutlu edecek dikkat çekici bir genç oyuncumuz daha olacağına inanıyoruz.

Bu uyum sürecinde, harika taraftarlarımızın Emersonn'a stadyumumuzda kendini evinde gibi hissettireceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

Emersonn Correia da Silva ise duygularını "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemden tanıdığım isimler de burada ve onlardan kulüp hakkında çok şey öğrendim. Bu nedenle bir an önce buraya gelmek istedim. Bu forma ile mücadele etmek ve kulübün hedeflerine katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." sözleriyle ifade etti.

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