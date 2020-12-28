Göztepe 3-4 transfer yapacak

DHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:17

Süper Lig'de son 4 maçında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilip Fatih Karagümrük'le berabere kalan Göztepe, kötü gidişe dur demek için çare aramaya başladı. Bu haftayı bay geçecek sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut'un oluşacak boşlukta oyuncularına yoğun bir çalışma programı hazırladığı ve takımdaki eksiklikleri tek tek gidermek için tesislere kapanacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda koronavirüs tedavisi gören kaleci İrfan Can, orta saha Kubilay ve santrfor Ideye'yle birlikte tedavisi süren Alpaslan'ın da bu hafta takıma katılacak olması İlhan Palut'u sevindirdi.

Genç teknik adamın yılbaşından sonra Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelip takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunacağı vurgulandı. İkinci yarı için alternatifli bir kadro düşünen Palut'un Başkan Sepil'den transfer talebinde bulunacağı kaydedildi. Yönetimin de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapabileceği ileri sürüldü. Ayrıca kurmayların Fatih Karagümrük maçında oyundan alındıktan sonra formayı yere atan genç oyuncu Yalçın Kayan ve kulübeyi tekmeleyen Stefano Napoleoni'yi de sert bir dille uyaracağı bildirildi.