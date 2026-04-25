Göztepe, 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor karşısında son verdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.
Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.
Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
GÖZTEPE, 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.
ANTALYASPOR ATEŞ HATTINA İNDİ
Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.
GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR
Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.