  • Göztepe, 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor karşısında son verdi
Göztepe, 3 maçlık galibiyet hasretine Antalyaspor karşısında son verdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.

Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

GÖZTEPE, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.

ANTALYASPOR ATEŞ HATTINA İNDİ

Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.

GELECEK HAFTA ZORLU MAÇLAR

Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

