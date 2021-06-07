Göztepe 3 transferi bitirmeye çok yakın

DHA 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:38

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, TFF 1'inci Lig temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'un genç oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın orta sahada görev yapan 21 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yönetimin de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

19 MAÇTA 1 GOL

Kuşadasıspor'un altyapısından yetişen Denizhan, 2015'te Aydınspor 1923'e transfer oldu. Ardından Ümraniyespor'a imza atan oyuncu bu kulüpte profesyonelliğe geçti. Kariyerinde 19 TFF 1'inci Lig maçına çıkan Denizhan 1 gol attı.

KAMİL AHMET VE ESITI TRANSFERLERİ BİTİYOR

Göztepe'nin Trabzonspor'dan ayrılan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi transferinde de sona yaklaştığı vurgulandı. İç transferde ise Ndiaye, Berkan, Murat ve Atınç'la sözleşme imzalayıp Alpaslan'la vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha Esiti'yi de takımda tutacağı, Nijeryalı'nın bir sezon daha kiralanacağı belirtildi.

