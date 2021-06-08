Göztepe 3 yabancısıyla vedalaşacak

DHA 08 Haziran 2021 Salı 13:44 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:44

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe'de 3 yabancı futbolcu için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmeleri süren golcü Brown Ideye, sol bek Dzenan Burekovic ve stoper Marco Mihojevic'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi. Geçen sezon genelde yedek kulübesinde bekleyen 3 oyuncunun maliyetinden dolayı da yeni sezonda düşünülmediği öğrenildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı, olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi.

Göztepe sezon devam ederken Titi ve Tripic'le yollarını ayırırken, lig biter bitmez kiralık oyuncular Zulj, Diabate ve Esiti de takımla vedalaştı. Göztepe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kiraladığı Nijeryalı orta saha Anderson Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak PAOK'un yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.