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Spor

Göztepe, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi biten Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Göztepe, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 4 oyuncu için veda mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür edildi.

Paylaşımda, "Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki. 2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki'ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Göztepe, 37 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Lasse Nielsen için ise şu mesajı paylaştı:

"Profesyonelliğin, adanmışlığın ve kulübümüze kattığın tutkuyla her zaman örnek oldun. Göztepe'deki yolculuğun sona ererken, bundan sonraki kariyerinde sana en içten dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak."

  • Göztepe
  • Koray Günter
  • Victor Hugo Kuryu Matsuki

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