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Spor

Göztepe: 5 - Antalyaspor: 6

Göztepe - Antalyaspor rekabetinde Süper Lig'de 14. maç yarın oynanacak. Geride kalan 13 müsabakada Antalyaspor'un Göztepe'ye karşı galibiyet sayılarında 6-5 üstünlüğü bulunuyor.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:05
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Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

ANTALYASPOR'LA 14. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de rakibiyle geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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