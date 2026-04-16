Göztepe 5'te 5 peşinde! Hedef Avrupa

Trendyol Süper Lig'e Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe'yi son haftalarda yaşanan puan kayıpları olumsuz etkiledi. İzmir temsilcisi, son 9 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu tablo sonucunda Avrupa potasından çıkan Göztepe, 5. sıradaki Başakşehir ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 6. sıraya geriledi.

Öte yandan Türkiye Kupası'nı ilk 4 sırada yer alan takımlardan birinin kazanması halinde ligi 5. sırada bitiren ekip de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Göztepe de bu ihtimali avantaja çevirmek ve en azından sezonu 5. sırada tamamlamak istiyor.

TEK HEDEF AVRUPA

İzmir ekibi kalan haftalar için tüm odağını oynayacağı maçlara çevirmiş durumda. Göztepe, ilk olarak hafta sonu deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Ardından sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, bu maçın sonrasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Daha sonra iç sahada Gaziantep FK ile karşılaşacak Göztepe, sezonun son haftasında ise dış sahada Samsunspor maçıyla ligi tamamlayacak.

Göztepe, kalan 5 maçtan da galibiyet ayrılıp ve aynı süreçte Başakşehir'in de puan kaybetmesi halinde ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.