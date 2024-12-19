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Spor

Göztepe açıkladı! Datro Fofana ameliyat oldu

Beşiktaş maçında sakatlanan Göztepe'nin forvet oyuncusu Datro Fofana, ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

IHA19 Aralık 2024 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Göztepe açıkladı! Datro Fofana ameliyat oldu
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon sakatlıklardan dolayı çok fazla sıkıntı yaşayan Göztepe'de sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu Datro Fofana da ameliyat oldu. Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş maçının 63. dakikasında Juan'ın yerine oyuna dahil olan Fofana, girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında devam edememişti. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmasına karar verilen Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Göztepe ve Chelsea tarafına teşekkür ettiğini vurgulayan bir paylaşım yapan Fofana, "Şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Doktorlara ve Göztepe ile Chelsea tarafında bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese söz veriyorum bu sakatlıktan daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim. Şimdi tedavi olup iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Göztepe formasıyla 288 dakika süre alan Datro Fofana, 2 gol sevinci yaşadı.

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