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Spor

Göztepe adım adım Süper Lig'e

Trendyol 1. Lig'de Göztepe evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. 2'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 3'üncü sıradaki rakibi ile bitime 5 hafta kala 9 puanlık farkı korumayı başardı.

DHA9 Nisan 2024 Salı 16:38 - Güncelleme:
Göztepe adım adım Süper Lig'e
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1'inci Lig'de evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini farklı mağlup eden sarı-kırmızılılar bitime 5 maç kala en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2'ncİ sıradaki yerini korudu. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik ekip kritik galibiyetin coşkusunu taraftarlarla yaşadı. Tribünleri dolduran futbolseverler tezahüratlarla ortalığı inletirken, Gürsel Aksel Stadı ışık ve müzik gösterileriyle festival alanına dönüştü.

En son 2021-2022'de Süper Lig'de boy gösteren Göz-Göz, o sezon küme düşme acısı yaşadı. Ardından yönetimsel olarak yeni bir yapılanmaya giren sarı-kırmızılılar geçen sezon 1'inci Lig'de adını Play-Off'lara yazdırdı. Play-Off çeyrek finalinde Bodrum FK'ya elenen Göztepe, Süper Lig hayallerini 1 sene erteledi. Bu sezon ise özellikle teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan İzmir ekibi hedefine çok yaklaştı. Bulgar çalıştırıcı yönetiminde 17 müsabakaya çıkan Göztepe 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

STOILOV'DAN UYARI GELDİ

Stanimir Stoilov maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan 56 yaşındaki teknik adam, "Büyük bir baskı altında oynadık çünkü bu maçın ne kadar kritik olduğunu biliyorduk. Maçın ilk devresinde kalite iyi değildi. Ancak kazandığımız 3 puan bizi rakiplerimizin önüne geçirdi. Süper Lig hedefimize biraz daha yaklaştık. Fakat her şey bitmedi. Bazı kişiler bizim artık Süper Lig'de olduğumuzu düşünebilir. Buna asla katılmıyorum" dedi.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Herkesin ciddi olarak işini yapacağını kaydeden Stoilov, "Bizim çok sıkı çalışmaya ve bir sonraki maçımıza hazırlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şu an en az 2 maç daha kazanmalıyız. Bunu yapamazsak sıkıntı yaşarız. Aynı zamanda oyuncularımın maksimum performansla oynaması gerekiyor. Çünkü biz kapalı gişe oynayan, taraftardan her maç inanılmaz destek alan bir takımız. Taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Onlar için maksimum performans vermeliyiz" diye konuştu.

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