18 Ekim 2025 Cumartesi
Spor

Göztepe, Alanya deplasmanına hazır

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 17:21
Göztepe, Alanya deplasmanına hazır
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda taktik ve şut çalışmaları yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçuşla Alanya'ya giderek kampa girecek.

İzmir temsilcisinde tedavileri devam eden Ogün Bayrak ve Sabra'nın bu maçta süre bulması beklenmiyor.

Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

