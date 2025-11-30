İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Göztepe, Antalya'da geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Göztepe, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

30 Kasım 2025 Pazar 19:27
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Veysel Sarı attı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Göztepe'de Taha Altıkardeş, 48. dakikada Antalyaspor ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 52. dakikasında ise Göztepe'de Juan, takımını öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Göztepe oldu.

Bu sonuçla birlikte son 9 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, 14 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

EROL BULUT İLE ZOR DÖNEM

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, takımın başındaki ilk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, henüz istikrarlı bir form yakalayamazken, Göztepe karşısında da arzulanan sonucu alamadı.

GÖZTEPE'NİN 'KAFA GOLÜ' İSTATİSTİĞİ BOZULDU

Göztepe, bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım konumundaydı. Ancak Veysel Sarı'nın 40. dakikada kaydettiği kafa golü, İzmir ekibinin bu istatistiğinin de sona ermesine neden oldu.

