1 Şubat 2026 Pazar
  • Göztepe, Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürüyor
Spor

Göztepe, Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

1 Şubat 2026 Pazar 11:26
Göztepe, Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürüyor
Göztepe, sergilediği başarılı performansla yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden İzmir ekibi, karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol sesi çıkmayınca Stanimir Stoilov'un öğrencileri bu galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu sonuçla birlikte puanını 39'a çıkaran Göztepe, 4. sıradaki yerini korudu ve Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligi üst sıralarda tamamlayıp yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefliyor.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBEDİLDİ

Aldığı sonuçlarla üst sıralara oynayan İzmir ekibi, ligdeki son 10 maçında sadece 1 kez kaybetti. Bu süreçte sadece Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, kalan 9 maçta ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece Stanimir Stoilov'un öğrencileri, son 10 maçlık süreçteki toplayabileceği 30 puanın 23'ünü hanesine yazdırmayı başardı.

ARDA OKAN KURTALAN SAKATLANDI

Göztepe'de performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtalan, Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşadı. Bir pozisyonda ikili mücadeleye giren genç oyuncu, bileğinden sakatlanarak 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncunun durumunun yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacağını ifade etti.

