İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6932
  • EURO
    36,7324
  • ALTIN
    2967.03
  • BIST100
    9610.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak
Spor

Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak

İzmir ekibi Göztepe Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak
ABONE OL

Süper Lig'de üst üste evinde Konyaspor'u 2-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 4-2 yenerek 21 puanla adını 5'inci sıraya yazdıran Göztepe, 14'üncü hafta müsabakasında yarın Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz çapraz bağından sakatlanıp sezonu kapatan Isaac Solet'in yanı sıra tedavisi süren golcü Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın ise durumları belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı oyandığı son 4 maçı da kaybetmedi. Rakibine karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, son mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0'lık skorla yaşadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir deplasman maçına daha çıkacaklarını belirterek, "İyi mücadele edip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.