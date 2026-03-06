İSTANBUL 14°C / 5°C
Spor

Göztepe, Başakşehir deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Mart 2026 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Göztepe, Başakşehir deplasmanında
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Göztepe, haftaya 5. sırada girdi.

Süper Lig'in en az gol (16) yiyen takımı unvanına sahip İzmir temsilcisi, ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı ve İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.

İzmir ekibinde tedavisi süren İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

