Göztepe, Başakşehir'i tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.

Göztepe'ye evinde galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti. Ayrıca Göztepeli Juan, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

GÖZTEPE'NİN SERİSİ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak haftayı 3. sırada kapattı.

NURİ ŞAHİN DE ÇÖZÜM OLMADI

Bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından Nuri Şahin yönetiminde 4. maçına çıktı. İstanbul temsilcisi söz konusu 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.