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Spor

Göztepe Basketbol, Koralp Türk'ü kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Basketbol, 22 yaşındaki basketbolcu Koralp Türk'ü kadrosuna kattı.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Göztepe Basketbol, Koralp Türk'ü kadrosuna kattı
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Göztepe Basketbol, pivot pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki basketbolcu Koralp Türk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'ne mücadele edecek olan Göztepe Basketbol, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, dış transferde Ahmet Fatih Cantitiz, Eray Büyükcangaz, Jordan Barnes ve Murat Can Esen'i kadrosuna kattı. Takviyelerini sürdüren Göztepe, şimdi de 22 yaşındaki oyuncu Koralp Türk'ü transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu için Koralp Türk ile anlaşmaya vardık. Koralp Türk'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Türk, alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giymesinin yanı sıra, Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Basket, Harem Spor, Lima Spor ve Nef İstanbul'da da oynadı.

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