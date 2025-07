Göztepe Basketbol, Murat Can Esen'i kadrosuna kattığını açıkladı

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'ne mücadele edecek olan Göztepe Basketbol, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İzmir ekibi, dış transferde Ahmet Fatih Cantitiz, Eray Büyükcangaz ve Jordan Barnes'i kadrosuna kattı. Takviyelerini sürdüren Göztepe, son olarak Çağdaş Bodrumspor forması giyen kısa forvet Murat Can Esen'i transfer etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, 2025-2026 sezonu için Murat Can Esen ile anlaşmaya varmıştır. Murat Can Esen'e kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan 35 yaşındaki basketbolcu; alt yaş kategorilerinde milli takım formasını giymesinin yanı sıra, Çağdaş Bodrumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Kariyerinde ayrıca Final Spor, Akhisar Belediye, Yalova Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor, Budo Gemlik Basketbol, Alagöz Iğdır Basketbol, Karesi Spor ve Fethiye Belediye'de oynadı.