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Spor

Göztepe Basketbol yeni transferi duyurdu

Göztepe Basketbol, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Göztepe Basketbol yeni transferi duyurdu
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Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol Takımı'nda transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak takımın başına Şahin Ateşdağlı'yı getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de kadro kurma çalışmalarına başladı.

İzmir ekibi, ilk hamlesini yaptı ve 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun Forvet pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Mustafa Erdoğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

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