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Spor

Göztepe Basketbol'a bir takviye daha

Göztepe Basketbol, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Doğukan Orgun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Göztepe Basketbol'a bir takviye daha
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Yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol'da transfer hareketliliği devam ediyor. Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş, Burak Eşlik ve Mevlüt Melih Doğan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen Doğukan Orgun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Forvet pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Doğukan Orgun ile bir sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe Basketbol'un 2 veya 3 takviye daha yaptıktan sonra transferi kapatması bekleniyor.

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