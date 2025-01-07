Göztepe Basketbol'da Şahin Ateşdağlı dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'na bir üst lig hedefiyle başlayan Göztepe, ilk 8 maç sonunda 5 galibiyet 3 mağlubiyet alarak puan tablosunda 3. sırada yer aldı. Son olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a iç sahada kaybeden İzmir ekibi, faturayı Başantrenör Şahin Ateşdağlı'ya kesti ve tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili Göztepe Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Şahin Ateşdağlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Şahin Ateşdağlı'ya Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.