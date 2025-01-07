İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3376
  • EURO
    36,7622
  • ALTIN
    3023.86
  • BIST100
    9991.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe Basketbol'da Şahin Ateşdağlı dönemi sona erdi
Spor

Göztepe Basketbol'da Şahin Ateşdağlı dönemi sona erdi

Göztepe Basketbol, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

IHA7 Ocak 2025 Salı 16:59 - Güncelleme:
Göztepe Basketbol'da Şahin Ateşdağlı dönemi sona erdi
ABONE OL

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'na bir üst lig hedefiyle başlayan Göztepe, ilk 8 maç sonunda 5 galibiyet 3 mağlubiyet alarak puan tablosunda 3. sırada yer aldı. Son olarak da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a iç sahada kaybeden İzmir ekibi, faturayı Başantrenör Şahin Ateşdağlı'ya kesti ve tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili Göztepe Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Şahin Ateşdağlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Şahin Ateşdağlı'ya Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Şahin Ateşdağlı
  • Göztepe
  • basketbol
  • başantrenör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.