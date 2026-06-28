Göztepe Basketbol'dan pivot takviyesi

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, 27 yaşındaki pivot Ahmet Can Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu, 2.08m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ahmet Can; Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi. Milli takım altyapısında da önemli başarılara imza atan Ahmet Can; U16 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, U17 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken U18 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.

Ahmet Can Duran'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.