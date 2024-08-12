Göztepe Basketbol'un yeni yıldızı Halil İbrahim Aksoy

Yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol'da transfer hareketliliği devam ediyor. Daha önce; Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş, Burak Eşlik, Mevlüt Melih Doğan ve Doğukan Orgun'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de son olarak Gaziantep Basketbol forması giyen Halil İbrahim Aksoy'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pivot pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Halil İbrahim Aksoy ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. 19 yaşındaki oyuncu, son olarak Basketbol Gençler Ligi (BGL)'nde Gaziantep Basketbol forması giydi" ifadeleri kullanıldı.