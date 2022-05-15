Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Fırat Aydınus otururken, AVAR'da ise Volkan Ahmet Narinç ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin