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Spor

Göztepe - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oluyor. Göztepe - Beşiktaş maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

15 Mayıs 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme:
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Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Fırat Aydınus otururken, AVAR'da ise Volkan Ahmet Narinç ve Neslihan Muratdağı bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin

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