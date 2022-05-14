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Spor

Göztepe, Beşiktaş maçına gençlerle çıkacak

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maça genç futbolcularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkacak.

DHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün görev yapacağı karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de iç sahada son maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacaklarını söyledi. Sabuncu, "Evimizdeki son maçta camiamıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

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