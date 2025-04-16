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Spor

Göztepe, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'de sezona sürpriz bir başlangıç yaparak üst sıralara kadar yükselen Göztepe, düşüşe geçti. 10 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, Beşiktaş karşısında kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Göztepe, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
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Trendyol Süper Lig'de 10 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, 19 Nisan Cumartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı mağlup ederek uzun bir aradan sonra 3 puan almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de sezon başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe, son haftalarda ise bu durumun tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 10 lig maçında kazanmayı unutan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 30 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Beşiktaş maçına odaklandı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de orta sıralardan üst sıralara doğru yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 4-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 ay sonra evinde sevinmek istiyor

Bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ilk 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Göztepe, son 4 müsabakada ise galibiyet almayı başaramadı. Bu süreçte ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, son olarak 19 Ocak 2025'te Antalyaspor'u taraftarının önünde mağlup etti. Göztepe, Beşiktaş'ı yenerek 3 aylık aranın ardından taraftarını iç sahada mutlu etmek istiyor.

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