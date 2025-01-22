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  • Göztepe bombayı patlattı! Romulo'nun satın alma opsiyonu kullanıldı
Spor

Göztepe bombayı patlattı! Romulo'nun satın alma opsiyonu kullanıldı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanarak ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
Göztepe bombayı patlattı! Romulo'nun satın alma opsiyonu kullanıldı
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Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 gol, 5 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Atletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılmıştı.

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