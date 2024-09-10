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Spor

Göztepe, Brezilyalı golcü Julimar Silva'nın peşinde

Paul Onuachu transferinden olumlu sonuç alamayan Göztepe dümeni Brezilya'ya kırdı ve Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki golcü Julimar Silva'nın peşine düştü.

DHA10 Eylül 2024 Salı 12:12 - Güncelleme:
Göztepe, Brezilyalı golcü Julimar Silva'nın peşinde
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Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe, golcü transferinde atağa kalktı. Southampton'ın Nijeryalı forveti Paul Onuachu transferinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı bir kez daha Brezilya'ya çevirdi. Göztepe yönetimi, teknik ekibin isteği doğrultusunda Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Julimar Silva'nın peşine düştü.

Yaz döneminde transfer tercihlerinin çoğunu Brezilyalı oyunculardan yana kullanan İzmir ekibinin Julimar için de girişimlerine başladığı ifade edildi. 13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine kadar mutlaka bir golcüyü kadrosuna dahil etmeyi planlayan Göztepe'nin Julimar'a imza attırıp çalışmalarını noktalayacağı kaydedildi. Julimar'ın kulübü ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürerken, İzmir ekibinin futbolcuyu kiralayabileceği de öne sürüldü. Geçen sezon Athletico Paranaense ile 46 maça çıkan Julimar, 6 gol ve 1 asist ile oynadı.

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