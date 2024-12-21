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Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor

İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'la İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde 25 puan ve averajla 5. sırada bulunan Göztepe, yenilgisi bulunmadığı iç sahada son 6 maçını kayıpsız geçti.

Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana, Taha Altıkardeş ve Ahmet Ildız'ın maç öncesinde sakatlıkları bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'LA 13. RANDEVU

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 19 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 4 kez galip geldi, 2 kez yenildi.

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