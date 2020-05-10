10 Mayıs 2020 Pazar 17:47 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:47

Göztepe'de, Belçika'da iyi bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larin'in kiralık olarak kadroya katılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Zulte Waregem'de sezonu tamamlamaya hazırlanan golcüyle bağlantıya geçerek nabız yokladı. Kendisini Süper Lig'de kanıtlamayı düşünen Kanadalı başarılı oyuncunun da Göz-Göz'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuyla görüşmeleri belirli bir noktaya getirip Beşiktaş'a resmi teklifini iletecek.

AMERİKA'DA VİTRİNE ÇIKTI

Kanada'da Sigma FC altyapısında yetişen Cyle Larin, Amerika'da gösterdiği performansla vitrine çıktı. ABD'de Ucam Huskies ve Orlando City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer oldu.

Belçika'da Zulte Waregem formasıyla başarılı bir sezon geçiren Cyle Larin, sahaya çıktığı 37 resmi maçta 9 gol atıp, 11 asist üreterek takımına müthiş bir skor katkısı sağladı. Kanadalı oyuncunun bu performansı Göztepe'nin dikkatini çekti.

PALUT'TAN TİTİ TALEBİ

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağırısı geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın yönetime, "Titi'yi mutlaka takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.

(Yeni Asır)