Göztepe de koronavirüs testine girdi!

25 Mart 2020 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:10

Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.