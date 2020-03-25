İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4502
  • EURO
    6,9712
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
Spor

Göztepe de koronavirüs testine girdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:10
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, futbol camiasında bazı isimlerin yanı sıra kulüp başkanı Mehmet Sepil ve bazı futbolcuların yakın çevresindeki kişilerin de koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekip önlem amacıyla bu testi yaptırmaya karar verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile ekibi ve futbolcuların bugün teste tabi tutulduğu, sonuçların yarın açıklanacağı öğrenildi.

Dalgalar mendireği aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.