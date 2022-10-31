İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6194
  • EURO
    18,5137
  • ALTIN
    980.738
  • BIST100
    3934.55
Spor

Göztepe defansı duvar ördü

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde dibe demir atan Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Göztepe'nin savunması toparlandı.

DHA31 Ekim 2022 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Göztepe defansı duvar ördü
ABONE OL

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar son 3 resmi maçta kalesini gole kapatmayı başardı. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 yenen Göztepe, ligde Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Gürsel Aksel Stadı'nda Denizlispor'u rahat geçen Göztepe, topladığı puanlarla Play-Off kapısına dayandı.

İzmir temsilcisinde taraftarın ağır eleştirelerde bulunduğu kaleci Ekrem Kılıçarslan da son maçlarda gösterdiği performansla takımına önemli katkılar sağladı. Özellikle Yeni Malatyaspor deplasmanında çok kritik hamlelerde bulunan Ekrem, Denizlispor müsabakasında da rakip futbolcuların nadir girdiği pozisyonlarda fırsat vermedi. Üçlü defans sistemi ile mücadele eden Göztepe'den defans stoperler Mihojevic, Arslanagic, Emir ve Atınç da form yakalamaya başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.