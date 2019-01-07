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Göztepe'de Deniz Türüç ve Serdar Gürler sesleri

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya Belek'te kampa giren Göztepe, Serdar Gürler ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir'in ardından, İspanya'da Huesca forması giyen kanat Serdar ile Kayserispor'un orta sahası Deniz'in peşine düştü.

Bonservis sorununu çözer çözmez...

La Liga'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Serdar'ın Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı ve Göz-Göz'ün bu transferde önemli mesafe katteği bildirildi. Huesca ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez sarı-kırmızılılara imza atacağı bildirildi.

Serdar'ın yanı sıra Kayserispor'da yaşadığı sakatlık yüzünden geçmiş sezonlardaki performansından uzak kalan Deniz'i de isteyen İzmir ekibinin, renktaşıyla temasa geçtiği ifade edildi. Teknik direktör Kemal Özdeş'in de hem Serdar'ı hem de Deniz'i çok istediği kaydedildi.

Fransa doğumlu olan Serdar, futbol yaşamına Sochaux'da başladı. Türkiye'de Elazığspor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor forması giyen Serdar, bu sezon başında Huesca'ya imza attı. Osmanlıspor'da patlama yapan oyuncu milli takıma kadar yükseldi. Hollanda'da dünyaya gelen 25 yaşındaki Deniz ise, startı Go Ahead Eagles takımında verdi. Kayserispor'a 2015-2016'da transfer olan gurbetçi futbolcu, oldukça etkili bir grafik ortaya koyup ay-yıldızlı formayı da giydi. 

(DHA)

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