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Spor

Göztepe, Denizli'de 2 golle kazandı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Göztepe, Denizli'de 2 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Erdal Akdarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Kevin Mayi), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 84 Samet Emre Gündüz), Djedje

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 85 Ali Akman), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 73 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 90+1 Tuğbey Akgün), Kvasina, Yalçın Kayan, Atınç Nukan

GOLLER: Dk. 39 Yalçın Kayan, Dk. 83 Mamah (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Djedje, Dk. 90+7 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Traore, Dk. 90+7 Tuğbey Akgün (Göztepe)

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