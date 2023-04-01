Göztepe, Denizli'de 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 yendi.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Erdal Akdarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Kevin Mayi), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 84 Samet Emre Gündüz), Djedje
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 85 Ali Akman), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 73 Uğur Kaan Yıldız), Mamah (Dk. 90+1 Tuğbey Akgün), Kvasina, Yalçın Kayan, Atınç Nukan
GOLLER: Dk. 39 Yalçın Kayan, Dk. 83 Mamah (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Djedje, Dk. 90+7 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Traore, Dk. 90+7 Tuğbey Akgün (Göztepe)