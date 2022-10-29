İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
Spor

Göztepe, Denizlispor'u 5 golle devirdi

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Göztepe, Denizlispor'u 5 golle devirdi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe, Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Göztepeli taraftalar müsabakadan önde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları koreografiyi sundu.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic (Dk. 76 Atınç Nukan), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 82 Hasic), Yunus Emre Gedik, Mamah (Dk. 82 Palmer), Yasin Öztekin (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 67 Kvasina)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal (Dk. 79 Özer Özdemir), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Djedje (Dk. 57 Hüseyin Altıntaş), Samet Emre Gündüz (Dk. 62 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 62 Hakan Çinemre), Bekir Turaç Böke

GOLLER: Dk. 15 ve 58 İsmail Köybaşı, Dk. 22 Mamah, Dk. 69 Kvasina, Dk. 83 Hasic (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 54 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.