Göztepe, Denizlispor'u 5 golle devirdi

Spor Toto 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe, Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.
Göztepeli taraftalar müsabakadan önde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları koreografiyi sundu.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic (Dk. 76 Atınç Nukan), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 82 Hasic), Yunus Emre Gedik, Mamah (Dk. 82 Palmer), Yasin Öztekin (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 67 Kvasina)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal (Dk. 79 Özer Özdemir), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Berkant Gündem, Djedje (Dk. 57 Hüseyin Altıntaş), Samet Emre Gündüz (Dk. 62 Okan Derici), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 62 Hakan Çinemre), Bekir Turaç Böke
GOLLER: Dk. 15 ve 58 İsmail Köybaşı, Dk. 22 Mamah, Dk. 69 Kvasina, Dk. 83 Hasic (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 54 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)