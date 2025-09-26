İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Eylül 2025 Cuma 17:12
Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 6 hafta sonunda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Sarı-kırmızılılarda sezon öncesi sakatlanan Ogün Bayrak dışında eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Isınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam eden idmanın ilk bölümünde taktiksel oyun çalışan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, bugün uçakla İstanbul'a gidecek.

